O episódio envolvendo a mordida de Luis Suárez no ombro do zagueiro Giorgio Chiellini ainda rende repercussão. O cartunista Mauricio de Sousa entrou na brincadeira e nesta sexta-feira, lançou uma versão torcedora do personagem Zé Vampir, da Turma da Mônica.

Na ilustração divulgada, o vampiro usa uma camisa da seleção uruguaia com uma imagem do atacante e a legenda “Adivinhe para quem o Zé Vampir, da Turma do Penadinho, está torcendo nessa Copa?”.