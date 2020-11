Peru x Argentina: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Com campanhas bem distintas, Peru e Argentina se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Nacional de Lima, no Peru, em partida válida pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A partida terá transmissão pelo EI Plus, canal de streaming, e pelo pay-per-view do canal BandSports. Confira mais informações da partida.

ONDE ASSISTIR

Peru x Argentina vai ter transmissão na internet pelo canal EI Plus. Também é possível assistir ao vivo pelo pay-per-view da BandSports.

HORÁRIO

A partida será disputada às 21h30 desta terça-feira.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Peru: Gallese; Advincula, Araujo, Abram e Trauco; Tapia, Aquino, Yotún e Carrillo; Edison Flores e Ruidiaz

Argentina: Armani; Montiel, Martínez Quarta e Otamendi; Domínguez, González e Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez e Di Maria

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Peru aparece na oitava colocação, com apenas um ponto conquistado em três rodadas. O time comandado por Ricardo Gareca vem de derrota por 2 a 0 para o Chile.

Já a Argentina é a segunda colocada com sete pontos e perdeu seu 100% de aproveitamento na última quinta-feira, quando ficou no 1 a 1 com o Paraguai, em La Bombonera.