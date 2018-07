Nunca um final de prova da Truck Series, categoria de caminhonetes da Nascar, foi tão emocionante.

John Hunter Nemechek (8) jogou o rival Cole Custer(10) para fora da pista na reta de chegada e acabou com a vitória na prova realizada em Ontário, Canadá.

Revoltado com a manobra, Custer partiu para cima de Nemechek, que aguardava a direção de prova revisar as imagens do incidente, e foram às vias de fato. Confira!