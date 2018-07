Torcida do Íbis compara clube com seleção brasileira

Conhecido como “o pior time do mundo”, a torcida do Íbis aproveitou o embalo das péssimas atuações da seleção brasileira e fez uma brincadeira ao colocar o escudo do clube pernambucano no lugar da CBF. Os torcedores colocaram uma foto em sua conta no Twitter, com a inscrição #BrasIbis. A brincadeira aconteceu depois que o time comandado por Luiz Felipe Scolari perdeu de goleada por 7 a 1 para a Alemanha; e em 20 minutos da decisão de terceiro lugar contra a Holanda a seleção já estava perdendo por 2 a 0.

Após a postagem com a camisa do Brasil, os torcedores mostraram o seu apoio a seleção holandesa colocando duas camisas lado a lado, uma do clube pernambucano e outra da Holanda.

Entre as brincadeiras da torcida organizada do clube foi de adotar o Japão para torcer durante a Copa do Mundo. Isso surgiu após os torcedores considerarem a equipe asiática como a pior do Mundial. A iniciativa não se mostrou muito boa, pois os japoneses perderam dois jogos (Costa do Marfim e Colômbia) e empatou por 0 a 0 com os gregos, depois de ficar com um jogador a mais desde 37 minutos de jogo.