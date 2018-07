Podolski se despede do Brasil, mas garante: ‘Um dia eu volto’

Campeã no carisma e também dentro de campo, ao conquistar o tetra da Copa do Mundo, no Maracanã, a Alemanha vai deixar saudades. Seja por conta do futebol bem jogado ou pelas lições que aprendemos com a seleção, mas principalmente pela interação da delegação com o Brasil e os brasileiros.

Lukas Podolski foi o jogador mais ativo nas redes sociais e, desde o início, mostrou-se encantado, fazendo declarações de amor ao Rio de Janeiro, à Porto Alegre e elogiando o país do futebol. O atacante postou recados em português, pediu respeito à seleção brasileira após a goleada por 7 a 1, e até posou com a camisa do Flamengo.

Depois da final, o atleta se despediu, mas fez uma promessa: “Estamos partindo, mas nossos corações ficam aqui e um dia eu volto”. #FicaPodolski

Confira o texto na íntegra: