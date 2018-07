Pogba supera goleiro Enyeama e vira a #ChargedoJogo

A vitória da França sobre a Nigéria nesta segunda-feira teve o meia Pogba como protagonista. Depois de parar nas mãos do goleiro Enyeama repetidas vezes, coube ao jogador da Juventus furar a defesa e balançar as redes aos 33 minutos do segundo tempo. Ele foi o mais votado pelo Twitter, por meio da hashtag #ChargedoJogo.

Esta foi a sexta Charge do Jogo que o Estadão produziu. Iniciada no jogo de abertura da Copa, a ação funciona da seguinte maneira: durante o segundo tempo dos principais jogos da Copa do Mundo, sugerimos dois personagens para virar charge. Pelo Twitter, você escolhe quem, na sua opinião, merece a homenagem e, ao fim do jogo, a imagem é publicada nas redes sociais.