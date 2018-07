Polícia já faz seu trabalho no Pacaembu

Pouco mais de 700 policiais fazem nesta quarta a segurança dos torcedores no Pacaembu e suas imediações. Cães farejadores foram levados para o estádio a fim de encontrar componentes de bombas entre os seguidores dos dois times. O efetivo da PM, 300 homens ficarão dentro do Pacaembu. A maior preocupação dos policiais é com a torcida do Corinthians, principalmente após a partida e em caso de eliminação.

Os torcedores do Santos que forem ao Pacaembu serão os últimos a deixar o local, e sempre com escolta da PM. Espera-se que 35 mil torcedores acompanhem a partida, que começa às 21h50.