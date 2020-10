Polônia x Itália: onde assistir, horário e classificação da Liga das Nações

Na briga pela liderança, Polônia e Itália se enfrentam neste domingo, às 15h45 (horário de Brasília), na PGE Arena Gdańsk, pela terceira rodada do Grupo 1 da Liga das Nações.

ONDE ASSISTIR

Polônia x Itália terá transmissão ao vivo pelo canal Space. Youtube e aplicativo do EI Plus também transmitem o duelo.

HORÁRIO

O jogo será disputado às 15h45 (horário de Brasília) neste domingo.

CLASSIFICAÇÃO

Apenas um ponto separa a Polônia da Itália no Grupo 1. A seleção polonesa está na terceira colocação, com a mesma pontuação da Holanda, segunda colocada, com três pontos. À frente, na liderança, se encontra a Itália, com quatro. Nesta quarta-feira, ambos fizeram amistosos e golearam seus adversários. A Polônia venceu a Finlândia por 5 a 1, enquanto os italianos venceram a Moldávia por 6 a 0.