Ponte Preta x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Demorou, mas São Paulo conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Paulista ao derrotar, no Morumbi, na última quarta-feira, a equipe do Santo André. Agora, a equipe de Rogério Ceni quer conquistar o segundo triunfo seguido para embalar na competição e se colocar na zona de classificação do Grupo B para a próxima fase.

O tricolor paulista está com quatro pontos, dois a menos que a Ferroviária, segunda da chave, que foi justamente a adversária da Ponte Preta na última rodada. A equipe de Campinas foi até Araraquara, venceu por 2 a 1 e voltou para casa com três pontos. Motivados pelas vitórias, São Paulo e Ponte Preta se enfrentam, neste domingo, no Moisés Lucarelli, às 18h30, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.

ONDE ASSISTIR

Ponte Preta x São Paulo terá transmissão ao vivo pela HBO Max/ Estádio TNT Sports. O Estadão acompanha o duelo em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida será realizada às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL



Ponte Preta – Ygor Vinhas; Kevin, Thiago Lopes, Fabrício e Guilherme Santos; Moisés Ribeiro (Wesley), Léo Naldi, Santos e Fessin; Pedro Júnior (João Pedro) e Lucca. Técnico: Gilson Kleina.

São Paulo – Volpi (Jandrei); Rafinha, Miranda, Arboleda e Reinaldo; Rodrigo Nestor (Gabriel), Gabriel Sara e Igor Gomes (Nikão); Alisson, Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na última quinta-feira, o São Paulo venceu o Santo André, no Morumbi, por 1 a 0, gol de Marquinhos. E, no mesmo dia, a Ponte Preta derrotou a Ferroviária por 2 a 1, em Araraquara, no estádio Dr. Ademar Pereira de Barros.