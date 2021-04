Ponte x Preta x Santos: onde assistir, escalação das equipes e últimos resultados

Segundo colocado no Grupo D, o Santos visita a Ponte Preta nesta sexta-feira, às 20h. O jogo, válido pela 5.ª rodada do Campeonato Paulista, acontece no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Ponte x Preta x Santos terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 20h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Ponte Preta: Ygor Vinhas, Apodi, Luizão, Ruan Renato e Yuri; Barreto e Dawhan; Niltinho, Camilo e Moisés; João Veras. Técnico: Fábio Moreno.

Santos: John, Vinícius Balieiro, Luiz Felipe, Alex e Jhonnathan; Guilherme Nunes, Ivonei e Jean Mota; Ângelo, Kaio Jorge e Copete. Técnico: Ariel Holan.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de empate por 2 a 2 diante do San Lorenzo, em partida válida pela Copa Libertadores, enquanto a Ponte Preta vem de eliminação nos pênaltis na Copa do Brasil contra o Criciúma.