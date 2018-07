Nesta terça-feira, o suposto novo terceiro uniforme do Corinthians foi ‘vazado’ pelo site Footy Headlines, especializado em revelação de novas camisas. O novo modelo vem na cor laranja com detalhes em preto e deve fazer parte do ‘pacote’ de uniformes a ser lançado em setembro, junto com os novos modelos das tradicionais camisas branca e preta.

CONFIRA COMO FICOU O NOVO UNIFORME DO CORINTHIANS!