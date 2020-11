Porto x Manchester City: onde assistir, horário e classificação

Separados por três pontos na tabela, Porto e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), no estádio do Dragão, pela quinta rodada da Liga dos Campeões. O confronto terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view e internet.

HORÁRIO

O duelo entre portugueses e ingleses será nesta terça-feira, às 17h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Porto x Manchester City terá transmissão ao vivo pelo EI Plus e Facebook do canal Esporte Interativo.

CLASSIFICAÇÃO

O Manchester City é líder do Grupo C com 12 pontos. Na última rodada, o time do técnico Pep Guardiola venceu o Olympiacos por 1 a 0 e manteve-se invicto no torneio. Já o Porto tem 9 e ocupa a segunda colocação. Na semana passada, a equipe portuguesa visitou o Olympique de Marselha e venceu por 2 a 0. Uma vitória diante dos ingleses, dependendo da diferença de gols, pode lhe render a liderança.