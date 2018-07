Às 19h20 foram abertos os portões no Pacaembu. Dentro do estádio estão poucos torcedores até o momento. A agitação maior continua do lado de fora, onde inclusive atuam os cambistas, que chegam a comercializar uma entrada ao preço de R$ 1000. As vendas oficiais dos 35 mil ingressos foram encerradas há dias e toda a operação foi realizada por internet e destinada aos sócios do Corinthians.