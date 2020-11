Portugal x França: onde assistir, horário e classificação

Com a mesma pontuação na tabela, Portugal e França se enfrentam neste sábado, às 16h45 (horário de Brasília), no estádio da Luz, em Portugal, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações.

ONDE ASSISTIR

Portugal x França terá transmissão ao vivo pelo canal TNT e pelo Youtube Esporte Interativo. Também é possível acompanhar o duelo através do EI Plus .

HORÁRIO

O jogo será disputado às 16h45 (horário de Brasília) neste sábado.

CLASSIFICAÇÃO

Portugal ocupa a primeira colocação do Grupo C com 10 pontos. O esquadrão lusitano vem de goleada por 7 a 0 em amistoso diante de Andorra. A seleção francesa tem os mesmos 10 e ocupa o segundo lugar em decorrência do saldo de gols inferior. Na última quarta-feira, a atual campeã do mundo perdeu por 2 a 0 em amistoso contra a Finlândia.