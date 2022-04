Portuguesa-RJ x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Corinthians começa, nesta quarta-feira, sua trajetória na Copa do Brasil. Por estar na Libertadores, a equipe alvinegra não precisou disputar as duas primeiras fases. Para este jogo em Londrina-PR, diante da Portuguesa-RJ, o técnico Vítor Pereira escalará uma equipe alternativa, buscando dar rodagem a atletas pouco utilizados ou jovens vindos das categorias de base. A equipe da Ilha do Governador, por sua vez, espera conquistar um bom resultado para seguir viva para o jogo decisivo, na casa corintiana.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Portuguesa da Ilha do Governador e Corinthians será disputado nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio do Café, em Londrina-PR.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão da TV Globo, SporTV e Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PORTUGUESA-RJ: George; Joazi, Itambé, Leandro Amaro e Jefferson; Sidney e Claudinho; Miler, Rafael Pernão e Jhonnatan; Kayron. Técnico: Toninho Andrade.

CORINTHIANS: Cássio, Léo Maná (Fagner), Robert Renan, Belezi (Gil) e Bruno Melo; Xavier, Giuliano e Luan; Adson, Gustavo Mosquito e Giovane. Técnico: Vítor Pereira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de vitória, por 3 a 0, sobre o Avaí no Campeonato Brasileiro. Já a Portuguesa-RJ empatou sem gols com o São Bernardo, no ABC Paulista, pela estreia da Série D do Campeonato Brasileiro.