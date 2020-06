Portuguesa x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

O Botafogo enfrenta a Portuguesa nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Luso-Brasileiro, pela quinta e última rodada da fase de grupos da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Onde assistir Portuguesa x Botafogo

É possível assistir ao vivo ao jogo pela TV Globo e pelo Premiere.

Horário do jogo

A partida terá início às 21h30, horário de Brasília.

Escalação de Portuguesa x Botafogo

Os times serão definidos durante treinamentos na terça-feira.

O Botafogo está na segunda colocação do Grupo A com sete pontos, mesma pontuação do Boavista, que enfrenta o Flamengo na mesma hora. Para se classificar, o Botafogo precisa conseguir um resultado melhor do que o Boavista. Já a Portuguesa precisaria vencer por um bom resultado e torcer para o Boavista não pontuar contra o Flamengo e o Bangu não golear a Cabofriense.

Na rodada passada, o Botafogo fez 6 a 2 na Cabofriense e a Portuguesa ficou no empate sem gols com o Boavista.