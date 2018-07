Prêmio Laureus será transmitido em tempo real

O Portal do Estadão divulga em tempo real as principais informações do Prêmio Laureus, que contece no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O evento começará às 19 horas, quando a maioria dos indicados passarão pelo tapete vermelho. Os brasileiros terão três atletas para torcer. Neymar participa da disputa na categoria ‘quebra de barrreira’ por chegar ao centésimo gol aos 20 anos. Os outros dois indicados são da categoria atletas com deficiência: o nadador Daniel Dias – seis medalhas de ouro e cinco recordes mundias na Paralimpíada de Londres nas categorias S5 e SB4 (para atletas com deficiência em braços e pernas); e o velocista Alan Fonteles – que venceu Oscar Pistorius na disputadíssima competição nos 200 metros na categoria T44 (atletas com deficiência nos membros inferiores). Fique com a gente.