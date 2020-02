PSG x Dijon: onde assistir à partida pelo Campeonato Francês

Líder com sobras do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain volta a campo neste sábado para enfrentar o Dijon, pela 27ª rodada da competição. A partida será realizada a partir das 13h30, no Parc Des Princes, em Paris.

Onde assistir PSG x Dijon?

O torcedor pode assistir ao vivo pelo canal de streaming DAZN. Não haverá transmissão na TV.

O PSG lidera o Francês com 65 pontos, 13 a mais que o Olympique de Marselha, segundo colocado. Já o Dijon amarga a 17ª colocação, uma posição acima da zona de rebaixamento.