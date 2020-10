PSG x Manchester United: onde assistir e horário do jogo

A fase de grupos da Liga dos Campeões começa nesta terça-feira e o Paris Saint-Germain recebe o Manchester United às 16h (horário de Brasília) no Parc des Princes, em Paris, em jogo válido pelo Grupo H. Neymar deve ser titular do PSG.

O outro jogo do grupo, que também será às 16h, é entre RB Leipzig e Istanbul Basaksehi, ex-time do atacante Robinho. PSG e Manchester golearam em seus últimos compromissos. Sem Neymar, o PSG fez 4 a 0 no Nimes enquanto o Manchester bateu o Newcastle por 4 a 1.

ONDE ASSISTIR AO VIVO

PSG x Manchester United terá transmissão ao vivo pela TNT, pelo Facebook do Esporte Interativo e pelo EI Plus. Além disso, o Estadão fará tempo real do confronto.

HORÁRIO

A partida será disputada nesta terça-feira, às 16h.

NEYMAR JOGA?

Sim. O técnico Thomas Tuchel deixou Neymar e o zagueiro Marquinhos fora do jogo contra o Nimes, justamente para ambos chegarem descansados na partida desta terça-feira. Vale lembrar que os dois participaram dos jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias para a Copa.