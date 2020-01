PSG x Monaco: onde assistir ao jogo do Francês

PSG e Monaco se enfrentam neste domingo, às 17h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, pela 20ª rodada do Campeonato Francês.

PSG x Monaco: transmissão ao vivo

A equipe de Neymar e Mbappé lidera o campeonato com 45 pontos. O Monaco inicia a rodada na sétima colocação, com 28. PSG x Monaco terá transmissão ao vivo pelo canal de streaming DAZN e o Estado vai fazer tempo real do confronto.

Veja a lista completa dos jogos da 20ª rodada

Sexta-feira

Rennes 0 x 1 Olympique de Marselha

Sábado

13h30 Bordeaux x Lyon

16h Amiens x Montpellier

16h Angers x Nice

16h Metz x Strasbourg

16h Nimes x Reims

16h Toulouse x Brest

Domingo

11h Saint-Étienne x Nantes

13h Dijon x Lille

17h PSG x Monaco