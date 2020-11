PSG x RB Leipzig: onde assistir, horário e classificação

Em situação muito delicada na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain recebe o RB Leipzig nesta terça-feira, às 17h, no Parc des Princes, necessitando da vitória para se manter vivo na briga pela classificação. A partida terá transmissão pelo TNT e também é possível assistir pelo EI Plus. Além disso, o Estadão fará tempo real do confronto. Saiba as principais informações da partida.

NEYMAR JOGA?

Sim, o atacante Neymar está recuperado de lesão e até atuou no último final de semana.

ONDE ASSISTIR

PSG x Leipzig terá transmissão pelo TNT e EI Plus e o Estadão fará tempo real.

HORÁRIO

A partida será às 17h desta terça-feira

CLASSIFICAÇÃO

O Grupo H tem o Manchester United como líder com seis pontos, seguido por RB Leipzig (6), PSG (3) e Instanbul Basaksehir (3).

Na rodada passada, o PSG perdeu fora de casa para o Leipzig por 2 a 1. Mais uma derrota nesta terça-feira, pode deixar o time de Neymar e Mbappé em situação muito complicada e dependendo de combinação de resultados para avançar de fase.