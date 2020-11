PSG x Rennes: onde assistir, horário e classificação

Líder do Campeonato Francês, mas cheio de desfalques, o Paris Saint-Germain recebe o Rennes neste sábado, às 17 horas, horário de Brasília, pela 10ª rodada da competição.

ONDE ASSISTIR AO VIVO

PSG x Rennes terá transmissão ao vivo pelo aplicativo OneFootball.

HORÁRIO

A partida será disputada às 17 horas deste sábado.

CLASSIFICAÇÃO

O PSG lidera o Francês com 21 pontos e o Rennes aparece em terceiro, com 18. Para essa partida, o time de Paris não contará com três de seus principais jogadores: os atacantes Neymar e Mbappé e o goleiro Navas, todos machucados.

Na rodada passada, o PSG fez 3 a no Nantes e o Rennes bateu o Brest por 2 a 1. O time comandado por Thomas Tuchel perdeu na última quarta-feira para o RB Leipzig por 2 a 1, pela Liga dos Campeões.