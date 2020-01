PSG x Saint-Étienne: onde assistir ao jogo pela Copa da Liga Francesa

O Paris Saint-Germain recebe o Saint-Étienne nesta quarta-feira, às 17h05 (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa da Liga Francesa. A partida terá transmissão apenas pela internet.

PSG x Saint-Étienne: transmissão ao vivo

O torcedor pode assistir ao vivo ao duelo pelo canal de streaming DAZN. A equipe de Paris deve ir a campo com seus principais jogadores. Mbappé, Neymar e Icardi estão no provável time titular.

Na terça-feira, o Reims foi o primeiro classificado ao vencer o Strasbourg por 4 a 2 nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo normal. Nesta quarta, além do jogo do PSG, outras duas partidas decidem os outros classificados: Lyon x Stade Brestois e Lille x Amiens.