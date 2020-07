PSG x Saint-Étienne: onde assistir e horário do jogo

O Paris Saint-Germain pode ganhar mais um título nesta sexta-feira. O time de Neymar e Mbappé enfrenta o Saint-Étienne pela decisão da Copa da França. O jogo acontece nesta sexta-feira e terá transmissão na TV fechada.

PSG x Saint-Étienne ao vivo: onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Fox Sports, que também vai fazer transmissão online pelo Fox Play.

O grande desafio das duas equipes é ter o ritmo de jogo. O PSG foi declarado campeão francês após a paralisação do campeonato em razão da pandemia pelo novo coronavírus e desde então faz alguns amistosos para manter o ritmo de jogo. O Saint-Étienne é o azarão na decisão e conseguiu escapar do rebaixamento do Francês por apenas três pontos.

O clube, porém, aproveita a decisão para fazer um ato nobre. O Saint-Étienne está vendendo ingressos simbólicos para a partida pelo preço de 1 euro e o valor será destino para hospital universitário da cidade.