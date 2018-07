Punição dada a Luis Suárez por mordida é justa ou exagerada?

O jogo decisivo entre Itália e Uruguai na última terça-feira, pela terceira e última rodada do Grupo D da Copa do Mundo foi intenso do início ao fim, com diversos lances de fortes divididas e muita disposição física das duas equipes. A expulsão do italiano Marchisio, aos 15 minutos do segundo tempo, após falta dura em Arévalo Rios, prejudicou o desempenho dos europeus, que terminaram eliminados. O Uruguai avançou às oitavas de final e agora enfrenta a Colômbia, no próximo sábado, às 17h00, no Maracanã.

O jogo ainda estava empatado e com um homem a menos, a Itália foi pressionada. Em jogada de escanteio, o zagueiro Godín, do Atlético de Madrid, cabeceou no fundo do gol de Buffon. Porém, o lance que mais chamou atenção foi a mordida do polêmico Luis Suárez no zagueiro italiano Chiellini, que rendeu três punições ao atacante do Liverpool.

Suárez foi enquadrado nos artigos 48 e 57 do Código Disciplinar da Fifa, que versam sobre conduta indevida contra adversários ou outros envolvidos na partida, comportamento ofensivo e Fair Play. A punição ao atacante consiste em suspensão de nove jogos pela seleção uruguaia, quatro meses sem poder atuar como jogador de futebol e multa de 100 mil francos suíços, aproximadamente R$ 247 mil.

