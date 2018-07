Quais clubes cairão para a Série B do Brasileiro em 2015?

A briga contra o rebaixamento promete agitar a 38ª rodada do Brasileirão, que ocorre no próximo fim de semana. Com 39 pontos, o Palmeiras está na 16ª colocação, a primeira acima do Z-4. Um ponto e uma posição abaixo se encontra o Vitória, enquanto o Bahia, em 18º, ganhou novo fôlego após bater o Grêmio na Arena Fonte Nova, indo a 37 pontos.

Caso vença o Atlético-PR em casa, o Palmeiras garantirá sua permanência na primeira divisão. Se perder, terá de torcer para o Vitória não derrotar o Santos, no Barradão, ou para o Bahia não superar o Coritiba fora de casa. Empate de pontos favorecerá o alviverde, que tem mais vitórias que os rivais baianos. Ambos terão que ganhar para ter alguma chance de continuar na Série A.

Na sua opinião, quais dos três cairão neste ano?

