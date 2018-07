Quais serão os reflexos do ‘caso Fifa’ no futebol brasileiro?

Nesta quarta-feira, uma bomba abalou o futebol mundial. Em Zurique, uma operação da polícia suíça deteve 14 dirigentes acusados de corrupção, entre eles, 9 cartolas da Fifa. José Maria Marin, que foi presidente da CBF até abril deste ano, é um dos presos e é acusado de receber propinas milionárias de contratos da entidade. O acontecimento promete abalar o mundo do esporte e os primeiros reflexos já começam a aparecer.

Na sua opinião, quais devem ser as implicações do ‘caso Fifa’ no futebol brasileiro?

