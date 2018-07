Qual deve ser o futuro de Mano Menezes no Corinthians?

Mano Menezes assumiu o Corinthians no início do ano. Na primeira competição da temporada, deu vexame e não se classificou nem entre os oito finalistas do Paulistão. Apesar de ser considerado um dos melhores elencos do Brasil, o time também não conseguiu decolar no Campeonato Brasileiro e atualmente ocupa a modesta sétima posição, fora da zona de Libertadores. Por optar por um futebol pragmático, longe do que a torcida corintiana se acostumou, Mano vem sendo questionado e alguns torcedores já pedem a cabeça do treinador.

O Estado quer saber: Você, torcedor corintiano, apoiaria a demissão de Mano Menezes? Vote!

