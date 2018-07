Qual a camisa mais bonita da Liga dos Campeões?

SÃO PAULO – Os 32 times classificados iniciam nesta terça a disputa do campeonato mais cobiçado da Europa, a Liga dos Campeões. A luta por uma vaga na final, que acontece em 24 de maio, terá muitas atrações. Coadjuvantes perto do brilho dos jogadores do torneio, as camisas dos clubes chamam atenção, nesta edição.

O Real Madrid de Cristiano Ronaldo e Gareth Bale não abriu mão do tradicional uniforme branco, mas lançou uma camisa reserva, na cor laranja, especialmente para o campeonato. Atual vice-campeão, o Borússia também usará um modelo repaginado. A camisa amarela ganha golas e mangas pretas.

Nike e Adidas, consideradas duas das maiores fornecedoras de material esportivo em todo o mundo, dominam o cenário europeu. 15 equipes são patrocinada pela norte-america Nike, dentre elas Manchester United e Paris Saint-Germain. Já a alemã Adidas fornece para 13 clubes, como Chelsea e Milan. Puma e Macron, esta última com apenas uma equipe, o Napoli, completam a lista.

Dentre os uniformes principais, será possível escolher o mais bonito? Vote!

[poll id=”537″]



//