Qual é a música de cada clube? Guitarrista do Kasabian dá sua opinião

Além do hino, você já associou o time do seu coração com alguma música do seu agrado? Foi essa a brincadeira proposta a Serge Pizzorno, guitarrista da banda britânica Kasabian, fã de futebol e torcedor do Leicester City, que dedicou uma música para alguns dos principais clubes brasileiros, além da própria seleção. O músico esteve no Brasil para tocar no Lollapalooza, festival musical realizado em São Paulo entre os dias 28 e 29 do último mês. Confira no vídeo abaixo as músicas escolhidas para as equipes.