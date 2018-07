Qual é o time com mais chances de superar o Cruzeiro no Brasileiro?

O Cruzeiro, mesmo perdendo por 3 a 2 para o Atlético-MG no Mineirão, manteve a vantagem de sete pontos sobre o São Paulo. Isso porque o time paulista acabou derrotado pelo mesmo placar na Arena Corinthians. Com o resultado, o time do técnico Mano Menezes diminuiu a diferença em relação ao líder (de 12 para nove pontos).

Além disso, o Inter também voltou a sonhar com o título ao passar pelo Atlético-PR fora de casa (1 a 0). Agora, o time gaúcho está a oito pontos do Cruzeiro. Já o algoz do atual campeão brasileiro, o Atlético-MG, conseguiu diminuir para 12 pontos a diferença.

Para você, leitor, qual é o time que tem as maiores chances de superar o Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro?

[poll id=”767″]