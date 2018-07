Qual time brasileiro terá melhor desempenho na Copa Libertadores?

Com a parte de cima da tabela do Brasileirão definida, cinco times brasileiros disputarão a Copa Libertadores no início de 2015. Atlético-MG, campeão da Copa do Brasil, Cruzeiro, campeão brasileiro, São Paulo e Internacional, segundo e terceiro colocados, respectivamente, têm vaga garantida na fase de grupos do torneio.

Já o Corinthians, que terminou em quarto lugar, disputará a fase preliminar da Libertadores, da qual não tem boas lembranças. A única vez que participou dela, em 2011, perdeu para o Tolima. Em 2015, a partida será novamente contra um time colombiano, ainda indefinido.

Na volta de times paulistas à competição internacional, quem você acha que poderá ter melhor desempenho e brigar pelo título?

[poll id=”800″]