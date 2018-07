Qual time carioca vai disputar a Série B de 2014?

Dentre os times que vão disputar a Série B em 2014, já é sabido que um será Fluminense ou Vasco. Na 17ª colocação, o Vasco respirou mais aliviado ao vencer o Náutico por 2 a 0, domingo. Todavia, a equipe cruzmaltina terá dura missão na última rodada. O time de São Januário encara o Atlético-PR, no estádio Durival de Britto. Além de derrotar a equipe, que ainda não garantiu vaga na Libertadores, precisa que ao menos Coritiba ou Criciúma perca.

Campeão brasileiro de 2012, o Fluminense está em situação mais complicada. Mesmo que tenha chegado à zona de rebaixamento pela terceira vez na tabela, o Tricolor das Laranjeiras possui 43 pontos, ocupa a 18ª posição. No último sábado, a equipe empatou com o Atlético-MG: 2 a 2. Para não disputar a Série B pela segunda vez em sua história recente, só a vitória interessa ao Flu contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Além de torcer por um empate do Vasco, a equipe também fica na torcida por derrota do Coritiba, que enfrenta o São Paulo.

Qual a sua opinião? O Vasco consegue escapar após estar por 15 rodadas no Z-4? O Fluminense sai de campeão a rebaixado? Ou as duas tradicionais equipes cariocas vão disputar a Série B do ano que vem? Vote!

[poll id=”634″]