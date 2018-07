Qual time é o favorito para conquistar a Liga dos Campeões?

O mundo do futebol volta suas atenções para mais uma edição da charmosa Liga dos Campeões. Considerado o melhor torneio de clubes do planeta, a temporada 2014/2015 promete ser a mais acirrada dos últimos tempos. O campeão Real Madrid se reforçou com Toni Kroos, James Rodríguez e Keylor Navas, além de Chicharito Hernández. O vice Atlético de Madrid também não ficou para trás e mesmo perdendo Diego Costa, contratou jogadores da qualidade de Mario Mandzukic e Antoine Griezmann. O mesmo ocorre com o Barcelona, renovado após a chegada do técnico Luis Enrique.

Respeitado no Campeonato Inglês, o City busca campanha melhor na competição europeia após ser eliminado nas duas últimas edições na primeira fase. Segundo colocado na Inglaterra, o Liverpool volta à Liga com elenco recheado de contratações, após a saída de Suárez para o Barça. Mesmo assim, o time da terra da rainha que mais vem chamando atenção é o Chelsea. Líder do torneio nacional, a equipe londrina tem no treinador José Mourinho e no atacante Diego Costa suas principais forças.

Dentre outros candidatos ao troféu, o Bayern de Munique, agora com Lewandowski e Xabi Alonso, tenta se recuperar da humilhante derrota na semifinal para o Real Madrid. O Borussia Dortmund repôs o atacante polonês com Ciro Immobile e ainda reforçou seu plantel com Kagawa e Ginter. Entre grandes times de outros países, a Juventus, de Tevez, e o Paris Saint-Germain, de Ibrahimovic e Thiago Silva são outros na briga. E para você, leitor, quem é o favorito para vencer a Liga dos Campeões de 2014/2015? Vote!

