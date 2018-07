Que goleiro merece uma vaga na seleção brasileira?

Garantido na Copa do Mundo de 2014 pelo técnico Felipão, o goleiro Julio Cesar, do Queen’s Park Rangers, fraturou o dedo médio durante um treino e ficará um mês afastado do clube londrino. Julio deve ser operado em Londres, e em decorrência da recuperação, não joga os amistosos que a seleção brasileira disputará em outubro.

A seleção brasileira enfrentará a Coreia do Sul, no dia 12, em Seul, e três dias depois, a Zâmbia, em Pequim, completando a série de jogos preparatórios para o Mundial. Com uma das vagas ocupadas por Jefferson, do Botafogo, Felipão precisa escolher mais um nome para as partidas.

