Que jogador da Copinha poderia ganhar uma chance no time principal do seu clube?

A Copa São Paulo de Futebol Junior tem como proposta mostrar e testar os talentos que estão nas categorias de base e poderão ser aproveitados no time profissional de suas respectivas equipes. Denner já treina sob o comando de Tite no Corinthians e é um dos destaques do time finalista ao lado de Douglas e Matheuzinho. No Santos, Vitor Andrade, Neilton e Jupal foram apontados como destaques, mas acabaram preteridos pelo técnico Muricy Ramalho, que preferiu promover Pedro Castro e o Paulo Henrique.

No Fluminense, o outro time na decisão do título nesta quarta-feira, Marcos Júnior é um dos atletas que tem chamado a atenção. Bruno Sabiá, Diego Souza e Bruno Dibal foram os nomes mais citados do Palmeiras. Ademílson teve poucas oportunidades de mostrar serviço no São Paulo, eliminado no início da competição. E não é possível esquecer de Valdivia, do Rondonópolis, líder da artilharia da competição, com oito gols.

Que jogador da Copinha você acha que poderia ganhar uma chance no time principal do seu clube?