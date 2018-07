Quais times avançam às semifinais do Paulistão?

As partidas das quartas de final do Campeonato Paulista estão definidas. O Palmeiras terminou a primeira fase do torneio em 6.º lugar após a derrota para o Ituano por 2 a 1. Já o time de Neymar venceu, assegurou a 3.ª colocação e definiu o único clássico da próxima fase. O confronto entre os rivais será disputado em um único jogo na Vila Belmiro.

O São Paulo, que já tinha a liderança assegurada, conheceu o seu adversário: o Penapolense. Mesmo com a derrota para o Santos por 2 a 1, a equipe garantiu a última vaga para as quartas de final. O time do Morumbi tem o direito de jogar em seu estádio.

O Mogi Mirim se despediu da primeira fase do Paulistão na vice-liderança depois de superar o São Paulo por 1 a 0. O resultado ajudou o time do interior a fugir dos grandes e o seu próximo adversário será o Botafogo-SP, que foi goleado pelo XV de Piracicaba por 4 a 1, mas se garantiu como penúltimo colocado no G-8.

O Corinthians superou o Atlético Sorocaba por 2 a 0, no Pacaembu, e terminou a fase de classificação em 5.º lugar. Agora, os comandados de Tite terão pela frente a Ponte Preta, que fechou o G-4. A Ponte eliminou o Corinthians no Paulistão do ano passado.

