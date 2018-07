Queda de Rosell no Barça vai prejudicar carreira de Neymar?

O turbilhão causado pelas denúncias de irregularidades na transferência de Neymar para o Barcelona parece estar apenas começando. A queda do presidente Sandro Rosell, que renunciou ao comando do clube catalão, deixa a imagem de um dos maiores times do mundo arranhada. Na Espanha, há quem acredite que o caso pode resultar em pressão em cima do atacante brasileiro, que vê seu nome ligado ao caso de forma involuntária. Caso os valores do caso sejam reais, o brasileiro teria ganhos financeiros superiores a Xavi e Iniesta, dois dos maiores nomes da história do clube, o que poderia gerar ciúmes . Em ano de Copa do Mundo, um problema com Neymar pode ser decisivo para carreira do atacante.

[poll id=”654″]