Quem deve assumir o lugar de Mano Menezes no comando da seleção brasileira?

A Era Mano Menezes chegou ao fim na seleção brasileira. O futuro do técnico foi decidido em uma reunião entre dirigentes da CBF na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), em São Paulo, na tarde desta sexta-feira. No comando da equipe desde agosto de 2010, Mano disputou 39 jogos, somando 26 vitórias, seis empates e sete derrotas. Venceu as edições 2011 e 2012 do Superclássico das Américas, mas fracassou em torneios importantes como a Copa América e a Olimpíada 2012.

A CBF ainda não definiu o substituto do treinador, mas nomes de expressão são cotados para assumir o cargo.

