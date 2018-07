Quem deve ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo?

A Fifa divulgou nesta segunda os três finalistas que concorrem ao Bola de Ouro de 2014. Conforme o esperado, a disputa pelo prêmio melhor jogador de futebol do mundo vai ficar entre Cristiano Ronaldo, do Real Madrid; Lionel Messi, do Barcelona; e Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique. Bola de Ouro de 2013, Cristiano Ronaldo faz outra grande temporada. Vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid, o português é o artilheiro do Campeonato Espanhol, com 20 gols em 13 jogos. Pesa contra ele, porém, a eliminação de Portugal na primeira fase da Copa do Mundo.

Maior vencedor do prêmio, Lionel Messi entra na disputa pela conquistas individuais neste ano. Vice-campeão do Espanhol com o Barcelona e da Copa com a Argentina, o argentino foi eleito o melhor do Mundial que ocorreu no Brasil. Além disso, tornou-se o maior artilheiro da história Liga dos Campeões, com 74 gols, e também do Campeonato Espanhol, com 253 gols.

Melhor goleiro da Copa, Manuel Neuer é considerado nome mais próximo a bater a dupla de artilheiros. Além de ter feito um grande mundial pela seleção alemã, que conquistou o tetra no Brasil, o arqueiro manteve o alto nível no Bayern de Munique e conta com o apoio de gente como Joseph Blatter e Michel Platini.

E para você, leitor, qual dos três candidatos deve conquistar a Bola de Ouro de 2014? Vote?

