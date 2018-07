Quem deve substituir Robinho para clássico com o São Paulo?

Após ter estiramento na coxa direita confirmado pelos médicos do Santos, Robinho foi descartado de atuar no próximo domingo, em clássico com o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador, que chegou há duas semanas ao clube praiano, se adaptou rapidamente ao esquema da equipe e sua ausência traz dores de cabeça ao técnico Oswaldo de Oliveira. Para fazer trio de ataque com Thiago Ribeiro e Leandro Damião, o treinador pode começar a partida com os reservas Rildo ou Stefano Yuri. Substituto natural, Gabriel, que estava com a seleção brasileira Sub-20, também será opção se desembarcar a tempo no Brasil. Caso queira surpreender, o treinador pode optar por escalar o meia Geuvânio e mudar o estilo de jogo do Santos. E para você leitor: a melhor opção para substituir Robinho é esperar por Gabriel, colocar algum dos eventuais reservas ou mudar o esquema? Vote!

