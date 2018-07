Quem deve vencer o Prêmio Puskas de gol mais bonito de 2012?

Neymar foi mais uma vez indicado ao Prêmio Puskas de gol mais bonito do ano, promovido pela Fifa. O atacante do Santos concorre com golaço marcado em 7 de março de 2012 contra o Internacional, pela fase de grupos da Libertadores da América. O brasileiro disputa com outros nove candidatos, entre eles Lionel Messi, com gol marcado contra a seleção brasileira, Falcao García, por lance pelo Atlético de Madrid e a mexicana Olívia Jímenez, a única mulher indicada. Veja os gols no site da Fifa e escolha seu preferido.

