Quem é o favorito no clássico Corinthians x Palmeiras?

Em momentos distintos, Corinthians e Palmeiras se enfrentam no próximo domingo para escrever mais um capítulo na história da rivalidade enter os clubes.

Pela primeira vez na nova casa, o Alvinegro, que ocupa a 2.ª posição da tabela precisa vencer para diminuir a quantidade de pontos que o líder Cruzeiro possui. Sem Jadson, Mano Menezes deve optar por Renato Augusto no setor de armação. O ataque pode contar ainda com o novato Romero, que aos poucos ganha a confiança do treinador pelas boas atuações.

No ano de seu centenário, o Palmeiras ainda não engrenou no campeonato. Em seu primeiro clássico desde a chegada do técnico Gareca, o Alviverde vê na partida a chance de espantar o fantasma da crise e engatar uma boa série no Brasileirão.

[poll id=”736″]