Quem é o favorito no Grande Prêmio de Interlagos?

Com a disputa ponto a ponto do Mundial de Pilotos em 2014, o GP do Brasil, em Interlagos, promete emoções aos fãs da Fórmula-1. Ainda nos treinos, a disputa nas pistas começou acirrada entre os companheiros de equipe Lewis Hamilton, líder, e Rosberg, vice-líder do torneio. Frustrado após uma temporada ruim, o brasileiro Felipe Massa quer apagar os maus resultados com uma boa exibição em casa, apesar de ocupar apenas a 8.ª colocação no campeonato. No treino deste sexta, Massa ficou na quinta colocação. Surpresa da temporada, Daniel Ricciardo, da Red Bull, é um dos que podem aparecer bem na etapa do Brasil.

A largada está prevista para às 14 horas deste domingo. Quem é o favorito na disputa? Vote!

[poll id=”788″]