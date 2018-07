O Palmeiras deixou o Grêmio para trás nesta quinta-feira e se garantiu na final da Copa do Brasil. A decisão, que começa daqui a duas semanas, será contra o Coritiba, que eliminou o São Paulo na outra semifinal.

O time alviverde, campeão em 1998 também com Felipão no comando, vai atrás do bicampeonato. Já o Coritiba quer um título inédito. Para você, quem será o campeão da Copa do Brasil 2012?

