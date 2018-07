Quem levará a melhor entre Corinthians x São Paulo?

O empate com o Once Caldas quarta-feira, por 1 a 1, garantiu o Corinthians na fase de grupos da Libertadores. A primeira rodada do Grupo 2 terá nada menos do que um clássico entre o Alvinegro e o São Paulo, em uma chave que ainda conta com o argentino San Lorenzo, atual campeão da competição, e o uruguaio Danúbio. O duelo, marcado para a quarta-feira de Cinzas, dia 18, na Arena Corinthians, não terá a presença do peruano Guerrero, suspenso em três jogos pela Conmebol pela expulsão na partida de ida contra o Once Caldas. Mesmo assim, o clube chega para o confronto tendo tomado apenas um gol na temporada, enquanto o São Paulo tem o melhor ataque do Campeonato Paulista. Na sua opinião, quem chega mais preparado para o jogo entre Corinthians e São Paulo, pela Libertadores? Quem ganha?

