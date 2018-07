Quem renova primeiro, Valdivia ou Guerrero?

Corinthians e Palmeiras estão travando longa batalha para renovar o contrato com seus astros. O atacante peruano Guerrero pede alto e a diretoria tenta reduzir as cifras para garantir a permanência e não perdê-lo no meio do ano. Também com contrato perto do fim, o meia chileno Valdivia pressiona a direção do Palmeiras para que lhe ofereça um acordo vantajoso. Ele promete apertar a direção sob ameaça de “sair pela porta da frente.” Qual dos dois você acha que chegará a um final feliz primeiro?[poll id=”855″]