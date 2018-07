Quem são os times favoritos ao título do Brasileirão de 2014?

Em meio às confusões envolvendo as equipes que participarão do Campeonato Brasileiro de 2014, o torneio começa neste sábado repleto de incógnitas. Além da vaga entre Icasa e Fluminense, que deve ser definida ainda nesta semana pela justiça comum, o torneio nacional aparenta ser mais equilibrado do que em anos anteriores. Campeão em 2013, o Cruzeiro penou para passar de fase na Libertadores e deve dividir suas atenções entre o torneio Sul-Americano e o Brasileirão. Sem o técnico Cuca, o Atlético-MG não mostra o mesmo brilho sob o comando de Paulo Autuori, mas ainda conta com a força de seu elenco.

Em São Paulo, o Santos mostrou o melhor futebol no Estadual, apesar da queda diante do Ituano, mas a falta de jogadores experientes no plantel pode pesar. Eliminado na primeira fase do Paulistão, o Corinthians conta com o reforço de Elias e os mais de 20 dias de preparação para começar o torneio na frente. Além deles, o São Paulo aposta no quarteto ofensivo formado por Pato, Osvaldo, Ganso e Luís Fabiano, enquanto que o Palmeiras demonstra confiança no técnico Gilson Kleina, e em atletas como Valdivia , Wesley, Bruno César e Alan Kardec.

No Rio, Flamengo e Botafogo entram pressionados após eliminação na primeira fase da Libertadores e o Fluminense busca fazer uma campanha melhor que a do ano passado, quando acabou caindo para a Série B e só permaneceu na primeira divisão após a descoberta da escalação irregular do meia Héverton, ex-Portuguesa.

Internacional e Grêmio também despontam como favoritos. O time colorado aposta no argentino D’Alessandro, mas a falta de opções no ataque pode prejudicar a campanha. Focado na Libertadores, o Tricolor gaúcho deve priorizar a competição nacional somente ao término da Copa. Nos outros estados, o Atlético-PR tentará fazer campanha semelhante ao 3º lugar da última edição, enquanto equipes como Coritiba, Bahia e Vitória desejam entrar no rol de clubes que podem aparecer como surpresas nas primeiras rodadas.

E para você, quais times despontam como favoritos ao título do Campeonato Brasileiro de 2014? Vote nas quatro melhores opções!

