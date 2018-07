Quem se reforçou melhor para o Paulistão?

O Campeonato Paulista, considerado um dos estaduais mais disputados do Brasil, está prestes a começar. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos já se movimentaram e praticamente definiram seus reforços para a temporada de 2013. O Corinthians apostou em jogadores novos, caros e consagrados na Europa. Já o São Paulo agora conta com um campeão mundial na zaga. O Santos enfim trouxe um companheiro para dividir a responsabilidade com Neymar e o Palmeiras fez contratações simples para a disputa da Série B e Libertadores.

