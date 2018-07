Quem será o destaque de Palmeiras x Santos?

Palmeiras e Santos passam por momentos distintos no Brasileirão. Enquanto o Alviverde busca forças para afastar de vez o fantasma do rebaixamento no ano de seu centenário, o Alvinegro luta para chegar entre os primeiros e garantir sua vaga na Libertadores.

Vindo de três vitórias, os palmeirenses se sentem confiantes e acreditam em uma vitória sobre o rival no Pacaembu com apoio de Valdívia, Wesley e do artilheiro Leandro. Do lado santista, a boa fase de Robinho, Lucas Lima e Gabriel anima os torcedores.

Qual jogador deve desequilibrar o confronto entre os clubes? Vote!

